Eşini ve 3 kızını katleden cani hakkında korkunç gerçek ortaya çıktı! Komşular engellemiş - Son Dakika
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Eşini ve 3 kızını katleden cani hakkında korkunç gerçek ortaya çıktı! Komşular engellemiş

24.08.2022 11:30

Şırnak'ta gece saatlerinde eşini ve 3 kızını vahşice katleden Hasan Karaaslan, cinayetlerin ardından teslim oldu. Cani şahsın katliamdan hemen sonra yandaki evin bahçesinde uyuyan 2 çocuğunu da öldürmek için hareket ettiği fakat sesler üzerine gelen komşularını görünce teslim olduğu ifade edildi.

Şırnak'ın İdil ilçesi Yeni Mahalle Botaş Caddesi'nde 01.30 sıralarında Hasan Karaaslan, evde uyudukları sırada eşi Leyla ile kızları Derya (17), Melek (16) ve Şerife Karaaslan'ı (13) pompalı tüfekle başlarından vurarak öldürdü.

TESLİM OLDU

Hasan Karaaslan, daha sonra silahıyla birlikte polise giderek eşini ve çocuklarını öldürdüğünü bildirdi. Karaaslan, gözaltına alınırken olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, 4 kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı. Kafalarına isabet eden mermilerle yaşamlarını yitirdikleri belirlenen anne ve 3 kızının cansız bedenleri otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Eşini ve 3 kızını pompalı tüfekle öldürüp, polise teslim oldu

2 ÇOCUĞUNU DAHA ÖLDÜRMEK İSTEMİŞ

Eşini ve 3 kızını öldüren Hasan Karaaslan'ın daha sonra annesinin hemen yandaki evinin bahçesinde uyuyan, yaşları küçük ve 1'i erkek 2 çocuğunu da öldürmek için oraya yöneldiği ortaya çıktı. Silah sesleri üzerine bahçeye gelen komşuları gören Karaaslan'ın, daha sonra bu eyleminden vazgeçtiği ardından gidip polise teslim olduğu belirtildi.

Eşini ve 3 kızını pompalı tüfekle öldürüp, polise teslim oldu

8 ÇOCUĞU VARMIŞ

8 çocuğu olan Hasan Karaaslan'ın 2 erkek çocuğunun da Karadeniz'e fındık toplamak için gittiği, 1 çocuğunun ise İstanbul'da üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi.

ÖNCE ÇOCUKLARINI SONRA SESE UYANAN KARISINI ÖLDÜRMÜŞ

Öte yandan Hasan Karaaslan'ın, önce 3 kızını daha sonra silah sesleri üzerine uyanan ve çığlık atmaya başlayan eşini öldürdüğü belirtildi.

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Korkunç vahşet! Karısını ve 3 kızını öldürüp silahıyla polise gitti Korkunç vahşet! Karısını ve 3 kızını öldürüp silahıyla polise gitti Öldürülen anne ve 3 kızın otopsi işlemleri devam ediyor Öldürülen anne ve 3 kızın otopsi işlemleri devam ediyor
Kaynak: DHA

Şırnak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eşini ve 3 kızını katleden cani hakkında korkunç gerçek ortaya çıktı! Komşular engellemiş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eşini ve 3 kızını katleden cani hakkında korkunç gerçek ortaya çıktı! Komşular engellemiş - Son Dakika
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