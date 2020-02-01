Bitişikteki dükkanın duvarını delerek kuyumcuyu soyan hırsızlar yakalandı - Son Dakika
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Bitişikteki dükkanın duvarını delerek kuyumcuyu soyan hırsızlar yakalandı

12 dakika önce

GAZİANTEP'te bir kuyumcu dükkanı, bitişikteki iş yerinin duvarını delen kişiler tarafından soyuldu.

Bitişikteki dükkanın duvarını delerek kuyumcuyu soyan hırsızlar yakalandı, System.String[]

GAZİANTEP'te bir kuyumcu dükkanı, bitişikteki iş yerinin duvarını delen kişiler tarafından soyuldu. Kuyumcuyu soyan 2 şüpheli, polis operasyonu ile yakalandı. Şahinbey İlçesi Şahintepe mahallesinde bir kuyumcunun arka duvarını deldikten sonra oksijen kesim aleti ile kasanın bir kısmını kesen 2 şüpheli, bir miktar ziynet eşyası ve para aldıktan sonra kayıplara karıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kuyumcu soygunu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, soygunu yapan 2 şüphelinin kimliğini belirledi.

Belirlenen adreslere operasyon yapan polis, 2 şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

Zanlıların kaldığı adreslerde yapılan aramada ise, çalıntı olduğu belirlenen bir miktar altın ve para, eldiven, maske, 2 adet tabanca ve şifreli kasaları açmak için özel yapıldığı belirlenen aparat ve bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Öte yandan şüphelilerden birinin cezaevi firarisi olarak arandığı ve hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi.


Şahinbey, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 05:54 Kaynak: DHA
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