Bitki besleme ve akdeniz sineği zararlısına dikkat - Son Dakika

Bitki besleme ve akdeniz sineği zararlısına dikkat
Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Milas Ziraat Odası tarafından kırsal mahallelerde üretim alanlarında yapılan denetim ve inceleme çalışmaları devam ediyor.
Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Milas Ziraat Odası tarafından kırsal mahallelerde üretim alanlarında yapılan denetim ve inceleme çalışmaları devam ediyor. Çalışma kapsamında Ören'deki zeytinlik ve narenciye bahçelerini gezen ekip, bitki besleme ve akdeniz sineği zararlısına karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.
Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Milas Ziraat Odası personelleri tarafından Ören'deki zeytinlik ve narenciye bahçelerinde bitki gelişimi, hastalık ve zararlı kontrolleri yapıldı. Çalışmalara eşlik eden Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, "Tarımsal yayın danışmanlarımızla birlikte Ören yöresindeki zeytinlikleri ve narenciye bahçelerinde bitki gelişimi, hastalık ve zararlı kontrollerini gerçekleştirdik. Özellikle zeytin bahçelerinde zeytin sineği yoğunluğunun ilaçlama eşiğine geldiği görüldü. Tarım Orman İlçe Müdürlüğümüzün teknik elemanı Ümit Özgüç'ün astığı tuzaklarda yoğun bir zeytin sineği popülasyonu olduğunu tekrar gözlemlemiş olduk. Hem İlçe Tarım Orman Müdürlüğü hem de Ziraat Odamızca yapılan uyarılar dikkate alınmış ve çiftçilerimiz ilaçlı mücadeleye başlamışlar. Ayrıca narenciye bahçelerinde yaptığımız incelemelerde bitki gelişiminin iyi olduğu ve iyi bir ürün sezonu olabileceğini gördük. Çiftçilerimize bitki besleme ve Akdeniz sineği zararlısına karşı dikkatli olmaları konusunda gerekli uyarılar da yapıldı. İnşallah bereketli bir hasat dönemi nasip olur" dedi. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 12:28
Kaynak: İHA
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