Bitki biyoçeşitliliği HBB ile güvence altında - Son Dakika

Bu amaç doğrultusunda bitki türlerinin güncel durumlarının belirlenmesi, koruma altına alınması ve nesillerinin devam etmesini hedefleyen HBB, proje kapsamında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğü ile birlikte hareket ediyor.

Projede, bitki biyoçeşitliliğini korumak için tohumlar toplanacak. Araziden toplanan tohumlar Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün gen bankasına teslim edilecek.

Çalışmanın bir diğer ayağında ise tohumlar sera ortamında çimlendirilip bitkiler yetiştirilecek.

HBB Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş proje ile ilgili açıklamalarda bulundu.

SAVAŞ: AMACIMIZ TOHUMLARI KORUMA ALTINA ALMAK VE GELECEK NESİLLERE AKTARMAK

EXPO 2021 Hatay'ın 10 Aralık'ta başlayacağını dile getiren Savaş, "EXPO'nun en önemli öğelerinden biri de Hatay'ın tıbbi ve aromatik bitkileridir. Avrupa'da 12 bin civarında bitki varken ülkemizde 12 bin çeşit bitkiye sahibiz. Bunların da 3 bin tanesi şehrimizde yer almaktadır. Ve bu endemik türlerden 50 tanesi dünyada sadece Hatay'da bulunmaktadır. Amacımız mevcut durumu bilmek, koruma altına almak ve gelecek nesillere aktarmak. Bunun için de çok önemli bir projeye başladık" ifadelerini kullandı.

Projeyi Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğü ile birlikte yürüttüklerini de söyleyen Savaş, "Amacımız 3 bin çeşit bitkiye sahip Hatay'da tohumlarımızı biriktirmek, koruma altına almak, üretmek ve geleceğe taşımak. Bunun için tohumlarımızı Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün gen bankasına teslim edeceğiz" dedi.

Tıbbi aromatik ve endemik bitkiler için iki ayrı müze yapmakta olduklarını da sözlerine ekleyen Lütfü Savaş, "Bu çalışmalarımızın hepsini gelecek nesiller için yapıyoruz. Şayet bunu yapmazsak geleceğimizi karartmış oluruz. Projede emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" açıklamalarında bulundu.

Başkan Lütfü Savaş, konuşmasının sonunda EXPO 2021 Hatay'ın logosunu oluşturan 13 yapraklı barış çiçeğinin 2011 yılında bilim insanları tarafından keşfedildiğini belirterek sadece Hatay'da bulunduğunu bir kez daha ifade etti.