Bitki Çayına Gizledikleri Bonzai ile Yakalanan İki Sanığa 12.5'ar Yıl Hapis

Kayseri'de bitki çaylarına gizlenen bonzai ile yakalanan ve 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan 1'i tutuklu 2 sanığa mahkemece ayrı ayrı 12 yıl 6 ay hapis, 25'er bin TL adli para cezası verildi ve tutuksuz sanık da tutuklandı.

Kayseri'de bitki çaylarına gizlenen bonzai ile yakalanan ve 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan 1'i tutuklu 2 sanığa mahkemece ayrı ayrı 12 yıl 6 ay hapis, 25'er bin TL adli para cezası verildi ve tutuksuz sanık da tutuklandı.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucu D.Ş. ile M.V.Ç. isimli iki şüpheli yakalandı. Şüphelilerden, bitki çayına karıştırılmış ve gizlenmiş 29 gram ağırlığında bonzai ve şeffaf poşet içerisinde metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan iki şüpheliden D.Ş. 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklanırken, M.V.Ç. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık D.Ş. ile tutuksuz sanık M.V.Ç. ve avukatları hazır bulundu.



Tutuklu sanık D.Ş. mahkemede beraatını isteyerek, "Ben metamfetamin bağımlısıyım, çok şükür o bağımlılığımdan da kurtuldum. Yakalanan bonzailer bana ait değil. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum" derken, tutuksuz sanık M.V.Ç. ise adalete güvendiğini söyledi.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık D.Ş. ve tutuksuz sanık M.V.Ç.'nin birlikte uyuşturucu madde ticareti yaptıkları kanaatine vararak her iki sanığa da ayrı ayrı 12 yıl 6 ay hapis, 25'er bin TL adli para cezası verdi. Tutuklu sanık D.Ş.'nin tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanık M.V.Ç.'nin de tutuklanmasına karar verildi. - KAYSERİ

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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