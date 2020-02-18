Bitki için anne sütü kadar değerli - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bitki için anne sütü kadar değerli - Son Dakika Ekonomi

Bitki için anne sütü kadar değerli

6 saat önce

Dünya gübre sektörünün güçlü markalarından Tarazona tarafından üretilen Taravert Evo'nun, bitki gelişiminde anne sütü kadar kıymetli etkisiyle sağlıklı büyümeyi sağlarken, çetin kış koşullarından sonra bitkinin güçlü bir şekilde yeniden başlangıç yapmasına katkı sunduğu bildirildi.

Bitki için anne sütü kadar değerli, System.String[]

Dünya gübre sektörünün güçlü markalarından Tarazona tarafından üretilen Taravert Evo'nun, bitki gelişiminde anne sütü kadar kıymetli etkisiyle sağlıklı büyümeyi sağlarken, çetin kış koşullarından sonra bitkinin güçlü bir şekilde yeniden başlangıç yapmasına katkı sunduğu bildirildi.


İspanya merkezli Taranoza Türkiye Distribütörü Agronil Tarım Kurucusu Ziraat Mühendisi Taner Kaplan, yüksek biyo uyarıcı içeren Taravert Evo'nun, bitkiye kattığı değere dikkati çekerken, bu ürünün ascophyllum nodosum deniz yosunu özü ile bitkisel kaynaklı L- amino asitler içerdiğini ve bu özelliği sayesinde bitkide hızlı bir köklendirici görev üstlendiğini söyledi.


Taner Kaplan, Taravert Evo'nun, kök sistemini geliştirdiğini, stresi önlediğini, olgunlaşmayı arttırdığını, nakil sonrası yeni toprağa bitki adaptasyonunu kolaylaştırdığını, sağlıklı büyümeyi tetiklediğini ve soğuk, don, yağmur gibi çetin kış döneminden sonra bitkinin güçlü bir şekilde yeniden başlamasına yardımcı olduğunu kaydetti


Yapraktan ve kökten alımı hızlı ve etkin


Taravert Evo'nun, özel içeriği sayesinde yapraktan ve kökten alınımının çok hızlı ve etkin olduğunu vurgulayan Taner Kaplan, "Bitkilerin fenolojik evrelerinde uygulanması köklenmeyi desteklediği için tüm vejetatif döngü boyunca bitki üzerinde olumlu etkiler yapıyor" dedi.


Taner Kaplan, karışımlara uyumluluğu yüksek olan Taravert Evo'nun önemli oranda Alginic Asit ve L - Amino Asit ihtiva ettiğini ve yine yüksek oranda organik madde içerdiğini belirterek, şöyle devam etti:


"Fundy Körfezinden gelen Ascophyllum nodosum deniz yosunu özü ve yüzde 70'i buğdaydan enzimatik yollarla sağlanan L- amino asitler bitki üzerinde güçlendirmek istediğimiz belirli eylemler için mükemmel bir tamamlayıcıdır. Bu nedenle üç güçlendirici şekli vardır; başlangıç ürünlerinin etkisini katlayarak arttırır. Stres önleyici etki arttırıcı görevi görür. Kalınlaşma, dolum ve meyve olgunlaşması için potasyum yaprak uygulaması etkisini arttırır."


Taner Kaplan, Ascophyllum nodosum deniz yosunu özü ve L- amino asit kullanımının genel etkilerine de dikkati çekerek, "İstenilen verim oranını arttırır. Soğuk, don, yağmur gibi çetin kış döneminden sonra bitkinin güçlü bir şekilde yeniden başlamasına yardımcı olur. Bitkilerin bütünsel sağlığının iyileştirir. Bitkilerin stres faktörlerine karşı maksimize edilmesini sağlar. Beslenme seviyelerinin artmasını ve kök büyümesini sağlarken bitki gelişimini de artırır" dedi. - ADANA

Türkiye, İspanya, Anne, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 08:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TEMSA'da sevindiren gelişme! Yeniden üretime başlayacak
Koronavirüs nedeniyle 1 aydır görüşemeyen anne ile oğlunun uzaktan hasret giderdiği anlar yürek dağladı Tipi beğenilmediği için saldırıya uğrayan palyaço ailesini geçindirmek için okumamış Reuters: Volkswagen, Türkiye'deki fabrika yatırımını bir kez daha erteledi

Son Dakika Haberleri
14:47 Besteci Tınay, kendisine sözlü tacizde bulunan müzisyeni ifşa etti
11:54 Alegori'nin yeni klibi "Senden sonra" tüm dijital platformlarda!
11:51 Survivor'un 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Adayı sel bastı
14:03 Günlerdir Müge Anlı'da aranan Dursiye Sağlam'ın sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
11:41 Baba olmayı önleyen 10 tehlike!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 15:28:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bitki için anne sütü kadar değerli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]