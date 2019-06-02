Bitki koruma ekibinden 'acil' müdahale
1 saat önce
Tarım ve Orman Bakanlığı Çarşamba İlçe Müdürlüğü Bitki Koruma ekipleri tarafından, bitkiler üzerindeki hastalık ve zararlılar konusunda önlemler alınıyor.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:13 Kaynak: İHA
Tarım ve Orman Bakanlığı Çarşamba
İlçe Müdürlüğü Bitki Koruma ekipleri tarafından, bitkiler üzerindeki hastalık ve zararlılar konusunda önlemler alınıyor.
Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Tarım ve Orman İlçe Müdürü Osman Akman
, "Bitkisel üretim sezonun başladığı bu dönemde üreticilerimiz hastalık ve zararlılar yönünden çaresiz kaldığı dönemlerde ekibimiz müdahalesi ile çözüm bulunuyor. Değişen iklim koşulları bitkisel üretimde farklı metotları üreticilere ileten ekip çalışmalarına hızla devam ediyor" dedi. - SAMSUN
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