Son Dakika Haberleri: Bitki koruma ekibinden 'acil' müdahale
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Bitki koruma ekibinden 'acil' müdahale

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı Çarşamba İlçe Müdürlüğü Bitki Koruma ekipleri tarafından, bitkiler üzerindeki hastalık ve zararlılar konusunda önlemler alınıyor.

Bitki koruma ekibinden 'acil' müdahale, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanlığı Çarşamba İlçe Müdürlüğü Bitki Koruma ekipleri tarafından, bitkiler üzerindeki hastalık ve zararlılar konusunda önlemler alınıyor.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Tarım ve Orman İlçe Müdürü Osman Akman, "Bitkisel üretim sezonun başladığı bu dönemde üreticilerimiz hastalık ve zararlılar yönünden çaresiz kaldığı dönemlerde ekibimiz müdahalesi ile çözüm bulunuyor. Değişen iklim koşulları bitkisel üretimde farklı metotları üreticilere ileten ekip çalışmalarına hızla devam ediyor" dedi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:13 Kaynak: İHA
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