Bitki koruma ürünleri bayi ve toptancılık sınavı yarın yapılacak - Son Dakika

Bitki koruma ürünleri bayi ve toptancılık sınavı yarın yapılacak

16.10.2020 22:24
Bitki koruma ürünleri bayi ve toptancılık sınavı yarın yapılacak, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı, bitki koruma ürünleri bayi ve toptancılık sınavının yarın Ankara, İzmir ve İstanbul illerinde yapılacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, bitki koruma ürünleri bayi ve toptancılık sınavının yarın Ankara, İzmir ve İstanbul illerinde yapılacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik' kapsamında Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi tarafından 11 Nisan 2020 Cumartesi günü yapılması planlanan Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı, sınavın tek merkezde ve yoğun katılımlı bir sınav olması ve ülke genelinde Covid-19 virüsü için alınan tedbirler nedeniyle tarafların karşılıklı onayıyla ileri bir tarihe ertelenmişti.

Ertelenen sınav 17 Ekim 2020 Cumartesi günü (yarın) saat 10.00'da Ankara, İzmir ve İstanbul illerinde yapılacaktır. Sınav sonuçları ise 16 Kasım 2020 tarihinde açıklanacaktır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Ankara, İzmir, Tarım, Bitki, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bitki koruma ürünleri bayi ve toptancılık sınavı yarın yapılacak - Son Dakika

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