Bitki koruma ürünleri bayilik ve toptancılık sınavı 11 Nisan'da yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitki koruma ürünleri bayilik ve toptancılık sınavı 11 Nisan'da yapılacak - Son Dakika

Bitki koruma ürünleri bayilik ve toptancılık sınavı 11 Nisan'da yapılacak

6 saat önce

Bitki koruma ürünleri bayilik ve toptancılık sınavı, 11 Nisan tarihinde Ankara'da yapılacak.

Bitki koruma ürünleri bayilik ve toptancılık sınavı 11 Nisan'da yapılacak, System.String[]

Bitki koruma ürünleri bayilik ve toptancılık sınavı, 11 Nisan tarihinde Ankara'da yapılacak.


Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) arasında imzalanan protokol çerçevesinde bitki koruma ürünleri bayilik ve toptancılık sınavı, ASYM tarafından yapılacak. Sınav, 11 Nisan tarihinde Ankara'da yapılacak. Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Uygulanması Hakkında Yönetmelik gereği sınava ziraat mühendisi, eczacı, kimya mühendisi, kimyager, bitki sağlığı ile ilgili dersleri alarak mezun olmuş tekniker veya ziraat teknisyenleri girebilecek. Sınava girmek isteyen adaylar, 13-30 Mart tarihleri arasında "https://aday.ankara.edu.tr" internet adresi üzerinden başvuru yapabilecek. Sınav giriş belgeleri ile sınav sonuçlarına da aynı internet adresi üzerinden ulaşılabilecek. - ANKARA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:57 Kaynak: İHA
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