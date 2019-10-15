Son Dakika Haberleri: Bitki örtüsü yangını korkuttu
Son Dakika 3. Sayfa Bitki örtüsü yangını korkuttu

Bitki örtüsü yangını korkuttu

59 dakika önce

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bitki örtüsü yangını büyümeden kontrol altına alındı.

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde bitki örtüsü yangını büyümeden kontrol altına alındı.


Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Gözene Mahallesi'nin yamaçlarında rüzgar türbinleri ve evlerin yakınında bulunan bitki örtüsü kaplı alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşlar, ellerindeki kaplarla su dökerek evlerine yaklaşan yangını söndürmeye çalıştı.


Yangın, evlere ve rüzgar türbinlerine ulaşmadan Kahramanmaraş Orman İşletme ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin desteğiyle kontrol altına alındı.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY

Samandağ, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:46 Kaynak: İHA
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