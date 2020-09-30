Bitki türlerinin yüzde 40'ına yakını yok olma riski altında - Son Dakika

Bitki türlerinin yüzde 40'ına yakını yok olma riski altında

Bilim adamları, dünyadaki bitki türlerinin yaklaşık yüzde 40'ının yok olma riski altında olduğunu ortaya koydu.

Bitki türlerinin yüzde 40'ına yakını yok olma riski altında, System.String[]

Bilim adamları, dünyadaki bitki türlerinin yaklaşık yüzde 40'ının yok olma riski altında olduğunu ortaya koydu.

BBC'nin haberine göre, İngiltere'deki Kew Royal Botanic Gardens, yeni bitki türlerinin tespit edilmesi için 42 ülkeden 210 bilim adamının katkısıyla hazırlanan Dünyadaki Bitkilerin ve Mantarların Durumu raporunu yayımladı.

Raporda, 2016'da yüzde 21 olarak tespit edilen bitkilerin yok olma riskinin bu yıl itibarıyla 39,4'e çıktığı belirtildi.

Nesli tükenme riski altında olan bitki türü sayısının yaklaşık olarak 140 bin olarak tahmin edildiği vurgulanılan raporda, bunlar arasında ilaç üretiminde kullanılan 723 bitkinin de bulunduğu kaydedildi.

Kew'in bilim direktörü Prof Alexandre Antonelli BBC'ye verdiği mülakatta, bitki türlerinin tespiti konusunda zamana karşı yarıştıklarını belirterek, "Zamana karşı yarışı kaybediyoruz çünkü türler, bulabildiğimizden ve isimlendirdiğimizden daha hızlı yok oluyor." ifadesini kullandı.

Raporda, 2050 yılına kadar dünya nüfusunun 7,8 milyardan 10 milyara çıkmasının beklendiğine ve küresel nüfusu beslemek için yeni gıda kaynaklarına da ihtiyaç olduğuna dikkat çekilirken, 7 binden fazla yenilebilir bitki türünün milyonlarca kişi için besin kaynağı olarak kullanılabileceği bilgisi paylaşıldı.

Bilim insanları tarafından 2019'da 1942 bitki ve 1886 yeni mantar türü tespit edildiği açıklandı.

Uzmanlar, bitki türlerinin neslinin tükenmesine en büyük tehdidin iklim değişikliğiyle yağmur ormanları gibi doğal yaşam alanlarının tarım alanına dönüştürülmesi olduğunu belirtiyor.

İngiltere, Bitki, İlaç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 11:55 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bitki türlerinin yüzde 40'ına yakını yok olma riski altında - Son Dakika

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