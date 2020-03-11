Bitkilerin isim anası Prof. Gülendam Tümen emekli oldu - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Bitkilerin isim anası Prof. Gülendam Tümen emekli oldu - Son Dakika

Bitkilerin isim anası Prof. Gülendam Tümen emekli oldu

6 saat önce

Türkiye'nin ve özellikle Balıkesir'in tıbbi ve aromatik bitkilerinin tanıtılmasında önemli hizmetleri bulunan Balıkesir Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Gülendam Tümen emekli oldu.

Bitkilerin isim anası Prof. Gülendam Tümen emekli oldu, System.String[]

Türkiye'nin ve özellikle Balıkesir'in tıbbi ve aromatik bitkilerinin tanıtılmasında önemli hizmetleri bulunan Balıkesir Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Gülendam Tümen emekli oldu.


Akademik camiada 46 yıldır hizmet eden Prof. Dr. Gülendam Tümen'in adı birçok yeni türe verildi. Bu bitki türlerinin bazıları şunlar: Nepeta argolica subsp. tumeniana (Gülnanesi), Sideritis gulendamiae (Hanımçayı), Stachys gulendamii ve Taurocletodes tumenae sp. nov. Son olarak geçtiğimiz yıllarda çalışma arkadaşları ile birlikte Ayvalık ilçesinde dünya için yeni bir tür keşfeden Prof. Tümen bulduğu "Trigonella coerulescens ayvalikensis" bitkisini Dünya literatürüne "Ayvalık çemeni" adı ile kazandırdı.


Prof. Dr. Tümen, 35 yıldır Balıkesir üniversitesinde çeşitli görevlerde bulundu: Necatibey Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Sağlık MYO'da hem idareci hem de akademisyen olarak görev yaptı. Ayrıca, Tıp Fakültesi, Botanik Bahçesi, Sağlık MYO ve Altınoluk MYO kuruluşlarında da görev aldı. Üniversitedeki akademik camiada "Ana" olarak bilinen Prof. Dr. Gülendam Tümen için düzenlenen veda toplantısına FEF Dekanı Prof. Dr. Halil İbrahim Şahin, bölüm başkanları ve Fakültedeki tüm akademik ve idari personel, öğrencileri katıldı.


Veda toplantısında bir konuşma yapan öğrencisi Prof. Dr. Fatih Satıl, "hocamız her ne kadar emekli olsa da bilgi ve tecrübelerinden istifade etmeye devam edeceğiz. Proje ve çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu


Dekan Prof. Dr. Şahin, Gülendam Tümen hocaya bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerinden ve yol göstericiliğinden dolayı teşekkürlerini ileterek, kendisine bundan sonraki hayatında ve sağlıklı uzun ömürler diledi. Toplantı sonunda Prof. Dr. Tümen'e günün anısına Dekan tarafından plaket ve çiçek takdim edildi. Veda programı Gülendam Hoca ve öğretin görevlilerinin hatıra fotoğrafı çekimi sonrası sona erdi. - BALIKESİR

Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:22 Kaynak: İHA
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