Bitkilerin yaşam döngüsünü öğrendiler - Son Dakika
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Bitkilerin yaşam döngüsünü öğrendiler

12 dakika önce

DÜZCE (İHA) – Şehit Cemal Atabaş Anaokulu öğrencileri bitkilerin yaşam döngüsünü öğrendi.

Bitkilerin yaşam döngüsünü öğrendiler, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Şehit Cemal Atabaş Anaokulu öğrencileri bitkilerin yaşam döngüsünü öğrendi.


Anaokulu öğrencilerine yeni hayatı ve yaşamı öğretme konusunda çeşitli aktiviteler yapan Şehit Cemal Atabaş Anaokulu öğrencileri, bitkilerin yaşam döngüsünün nasıl olduğunu öğrendi. Bir bardağın içine koydukları pamuğa fasulye ve barbunya koyan öğrencileri filizlendirme deneyi yaptı. Çocukların kendi ekimlerini yaptıkları bitkilerin büyümesindeki tüm aşamaları izleyebilecekler. Bitkilerin yaşam döngüsünü öğrenen minikler dersten büyük keyif aldı. - DÜZCE

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:09 Kaynak: İHA
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