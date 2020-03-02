Bitkilerin yaşam döngüsünü öğrendiler - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Şehit Cemal Atabaş Anaokulu öğrencileri bitkilerin yaşam döngüsünü öğrendi.



Anaokulu öğrencilerine yeni hayatı ve yaşamı öğretme konusunda çeşitli aktiviteler yapan Şehit Cemal Atabaş Anaokulu öğrencileri, bitkilerin yaşam döngüsünün nasıl olduğunu öğrendi. Bir bardağın içine koydukları pamuğa fasulye ve barbunya koyan öğrencileri filizlendirme deneyi yaptı. Çocukların kendi ekimlerini yaptıkları bitkilerin büyümesindeki tüm aşamaları izleyebilecekler. Bitkilerin yaşam döngüsünü öğrenen minikler dersten büyük keyif aldı. - DÜZCE