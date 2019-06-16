Son Dakika Haberleri: Bitkin bulunan geyik yavrusu korumaya alındı
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Bitkin bulunan geyik yavrusu korumaya alındı

2 saat önce

AFYONKARAHİSAR'ın Sinanpaşa ilçesinde, yol kenarında bitkin bulunan geyik yavrusu, korumaya alındı.

Bitkin bulunan geyik yavrusu korumaya alındı, System.String[]
AFYONKARAHİSAR'ın Sinanpaşa ilçesinde, yol kenarında bitkin bulunan geyik yavrusu, korumaya alındı.
Sinanpaşa'da, cumartesi günü, yol kenarında hayvanseverler tarafından bulunan bitkin geyik yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Doğa koruma ekipleri, geyik yavrusunu bakımı yapılmak üzere Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Veteriner Fakültesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan geyik yavrusunun daha sonra doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.


- Afyonkarahisar
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:55 Kaynak: DHA
Doğa Koruma ve Milli Parklar, Sinanpaşa, Afyon, Güncel
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