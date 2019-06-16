Bitkin bulunan geyik yavrusu korumaya alındı
2 saat önce
AFYONKARAHİSAR'ın Sinanpaşa ilçesinde, yol kenarında bitkin bulunan geyik yavrusu, korumaya alındı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:55 Kaynak: DHA
AFYONKARAHİSAR'ın Sinanpaşa
ilçesinde, yol kenarında bitkin bulunan geyik yavrusu, korumaya alındı.
Sinanpaşa'da, cumartesi günü, yol kenarında hayvanseverler tarafından bulunan bitkin geyik yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar
Afyonkarahisar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Doğa koruma ekipleri, geyik yavrusunu bakımı yapılmak üzere Afyon Kocatepe Üniversitesi
(AKÜ) Veteriner Fakültesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan geyik yavrusunun daha sonra doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.
- Afyonkarahisar
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