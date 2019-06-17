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Bitkin bulunan geyik yavrusu tedavi altına alındı

4 dakika önce

Afyonkarahisar ve Eskişehir sınırındaki kırsal alanda bitkin bulunan kızıl geyik yavrusu, tedavi altına alındı.

Bitkin bulunan geyik yavrusu tedavi altına alındı, System.String[]
Afyonkarahisar ve Eskişehir sınırındaki kırsal alanda bitkin bulunan kızıl geyik yavrusu, tedavi altına alındı.
Kırsal alanda vatandaşlar tarafından bitkin bulunan kızıl geyik yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Yaklaşık 15 günlük olduğu tahmin edilen geyik yavrusu, ekiplerce Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine (AKÜREM) getirildi.
Geyik yavrusunun herhangi yarasının bulunmadığı, aç kaldığından bitkin olduğu tespit edildi.
AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızıl geyik yavrusunun tedavisinin devam ettiğini söyledi.
Aç kaldığı için çok zayıflayan yavruya hızlı bir beslenme programı uygulayacaklarını anlatan Kandır, "Annesinden ayrılalı epey zaman olmuş. Annenin başına da olumsuz bir olay gelmiş olabilir. Yavruyu tekrar sağlığına kavuşturup uygun ortamda hayatına devam etmesini sağlayacağız." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:19 Kaynak: AA
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