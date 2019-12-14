Bitkin bulunan kedi yavrusu rektörlüğün maskotu oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitkin bulunan kedi yavrusu rektörlüğün maskotu oldu - Son Dakika

Bitkin bulunan kedi yavrusu rektörlüğün maskotu oldu

6 saat önce

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) bahçesinde bitkin bulunan ve tedavisi yaptırılan kedi yavrusu, rektörlüğün maskotu haline geldi.

Bitkin bulunan kedi yavrusu rektörlüğün maskotu oldu, System.String[]

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) bahçesinde bitkin bulunan ve tedavisi yaptırılan kedi yavrusu, rektörlüğün maskotu haline geldi.

Rektör Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, bir hafta önce üniversitenin bahçesinde bitkin bulduğu kedi yavrusunun tedavisinin yapılması talimatını verdi.

Tedavisinin ve aşılarının ardından rektörlük binasına getirilen kediye, "Tarçın" adı verildi. Kediyi sahiplenen Polat, bazen makam odasında alıp sevdiği kedi için üniversite bahçesinde yuva yaptırdı.

Prof. Dr. Polat, AA muhabirine, rektörlük çalışanlarının kediyi sahiplendiğini söyledi.

Kedinin şu anda çok sağlıklı ve hareketli olduğunu anlatan Polat, şöyle konuştu:

"Tarçın rektörlük binamızın sembolü oldu. İstediği odaya rahatlıkla girip çıkıyor, herkesle oynayabiliyor. Herkes de ona severek bakıyor. Kediye mama aldık, yuvasını yaptık. Artık Tarçın rektörlüğümüzün maskotu oldu. Rektörlükte herkesin sevdiği bir kedi oldu. Hangi odaya gitse çok iyi bakıldığı için kısa sürede kilo da aldı. Personelimiz Tarçın için odalarında mama bulunduruyor."

"Tarçın, çalışanların neşe kaynağı"

Rektörlük Özel Kalem Müdürü Şakir Çetin de Tarçın'ın çalışanların neşe kaynağı olduğunu, her gün kediyle yakından ilgilendiklerini belirtti.

Üniversite personeli Ziver Saygın da kedi yavrusunun bütün bakımlarının yapıldığını dile getirdi.

Saygın, "Burada vardiyalı çalışıyoruz. Biz değiştikten sonra gece gelen arkadaşlarımız onunla ilgileniyor. Bu şekilde hayatına devam ediyor. Hocamız kedinin bütün tedavilerini yaptırdı, bakımını üstlendi. Bütün arkadaşlar da boş zamanlarında kediyle ilgileniyor." dedi.

Muş Alparslan Üniversitesi, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:12 Kaynak: AA
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