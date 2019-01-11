Bitkin Bulunan Sığırcıklar, Bakımlarının Ardından Doğaya Salındı
49 dakika önce
KIRKLARELİ'de, soğuk ve yağışlı hava nedeniyle güçsüz düşen 27 sığırcık, yapılan bakımlarının ardından doğaya bırakıldı.
KIRKLARELİ'de, soğuk ve yağışlı hava nedeniyle güçsüz düşen 27 sığırcık, yapılan bakımlarının ardından doğaya bırakıldı. Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ihbarı üzerine soğuk ve yağışlı hava nedeniyle aç kalarak, güçsüz düşen 27 sığırcığı bakıma aldı. Kuru ve sıcak bir ortamda beslenmeleri sağlanarak, bakımları yapılan kuşları, ekipler tarafından tekrar doğaya salındı.
- Kırklareli
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:16 Kaynak: DHA
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