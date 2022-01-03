BİTKİN BULUNAN TAKİP CİHAZLI AKBABAYA TEDAVİ - Son Dakika

EDİRNE'nin Enez ilçesinde bitkin bulunan ve üzerinde takip cihazı takılı olan akbaba, tedaviye alındı.

Keşan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, Enez'de üzerindeki takip cihazıyla bitkin buldukları akbabayı, tedavi için Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne getirdi. Burada kafese konulan akbaba, tedaviye alındı. Akbabanın üzerinde takip cihazı bulunurken, kanadında ise 'PO' yazılı kısaltmanın asılı olduğu görüldü.

Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekim Hasan Nural, akbabanın Enez'den bakımevine getirildiğini belirterek, "Belli bir süre burada onu misafir edeceğiz. Daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar onu İstanbul'da yaban hayvanlarıyla ilgili rehabilitasyon merkezine götürecek. Eğer durumu toparlanırsa ise burada serbest bırakacağız. Yolculuğuna devam eder muhtemelen. Şu an genel durumu iyi. Verdiğimiz şeyleri yiyor. Muhtemelen yaralandı ya da yoruldu indi. Besinsiz ve halsiz kalmış olabilir. O yüzden uçamadı. Onlarda yakalayıp, bize getirdiler" dedi.