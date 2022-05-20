BİTKİN BULUNAN VE KISMİ GÖRME KAYBI OLAN YAVRU YABAN KEÇİSİNE TEDAVİ

TUNCELİ'de köylülerin bitkin bulduğu, kısmi görme kaybı yaşadığı belirlenen yavru yaban keçisi, tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Mazgirt ilçesi Gümüşgün köyünde yaşayanlar, köye inen bitkin haldeki yavru yaban keçisini gördü. Hareketlerini izledikleri keçinin yürümekte güçlük çektiğini fark eden köylüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ile iletişime geçti. Köye gelen ekipler, 1 yaşındaki yavru keçiyi alıp, şubeye götürdü. İlk müdahalesi yapılan keçide, beynindeki rahatsızlıktan dolayı kısmi görme kaybı olduğu belirlendi. Tedavisine başlanan keçiye, doğal beslenmesinde aksama olmaması için de toplanan meşe ağacı yaprakları verildi. Yaban keçisinin, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacağı belirtildi. (DHA)