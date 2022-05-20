BİTKİN BULUNAN VE KISMİ GÖRME KAYBI OLAN YAVRU YABAN KEÇİSİNE TEDAVİ - Son Dakika
Üye Girişi

BİTKİN BULUNAN VE KISMİ GÖRME KAYBI OLAN YAVRU YABAN KEÇİSİNE TEDAVİ

20.05.2022 10:58

TUNCELİ'de köylülerin bitkin bulduğu, kısmi görme kaybı yaşadığı belirlenen yavru yaban keçisi, tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekiplerine teslim edildi.

TUNCELİ'de köylülerin bitkin bulduğu, kısmi görme kaybı yaşadığı belirlenen yavru yaban keçisi, tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Mazgirt ilçesi Gümüşgün köyünde yaşayanlar, köye inen bitkin haldeki yavru yaban keçisini gördü. Hareketlerini izledikleri keçinin yürümekte güçlük çektiğini fark eden köylüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ile iletişime geçti. Köye gelen ekipler, 1 yaşındaki yavru keçiyi alıp, şubeye götürdü. İlk müdahalesi yapılan keçide, beynindeki rahatsızlıktan dolayı kısmi görme kaybı olduğu belirlendi. Tedavisine başlanan keçiye, doğal beslenmesinde aksama olmaması için de toplanan meşe ağacı yaprakları verildi. Yaban keçisinin, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacağı belirtildi. (DHA)

BİTKİN BULUNAN VE KISMİ GÖRME KAYBI OLAN YAVRU YABAN KEÇİSİNE TEDAVİ
BİTKİN BULUNAN VE KISMİ GÖRME KAYBI OLAN YAVRU YABAN KEÇİSİNE TEDAVİ
BİTKİN BULUNAN VE KISMİ GÖRME KAYBI OLAN YAVRU YABAN KEÇİSİNE TEDAVİ
BİTKİN BULUNAN VE KISMİ GÖRME KAYBI OLAN YAVRU YABAN KEÇİSİNE TEDAVİ
BİTKİN BULUNAN VE KISMİ GÖRME KAYBI OLAN YAVRU YABAN KEÇİSİNE TEDAVİ
BİTKİN BULUNAN VE KISMİ GÖRME KAYBI OLAN YAVRU YABAN KEÇİSİNE TEDAVİ
BİTKİN BULUNAN VE KISMİ GÖRME KAYBI OLAN YAVRU YABAN KEÇİSİNE TEDAVİ
BİTKİN BULUNAN VE KISMİ GÖRME KAYBI OLAN YAVRU YABAN KEÇİSİNE TEDAVİ

YORUMLAR
500
Tunceli'de bitkin halde bulunan yaban keçisi koruma altına alındı Tunceli'de bitkin halde bulunan yaban keçisi koruma altına alındı Yozgat'ta bazıları telef olmuş çok sayıda yaban güvercini yavrusu bulundu Yozgat'ta bazıları telef olmuş çok sayıda yaban güvercini yavrusu bulundu
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BİTKİN BULUNAN VE KISMİ GÖRME KAYBI OLAN YAVRU YABAN KEÇİSİNE TEDAVİ - Son Dakika


Son Dakika
17:12 Elon Musk'tan hakkında çıkan taciz iddialarına yanıt geldi: Benimle ilgili bilinmeyen tek bir şey söylesin
17:10 Maçı kaybeden öğrencisine yumruk atan antrenör disipline sevk edildi: Soruşturma bitene kadar tekvando ile ilgili bir görevde bulunamayacak
16:58 Kurtlar, dev bufaloyu pusuya düşürdü! Sonra olanlara kimse inanamadı
16:57 Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen: Ahmet Nur Çebi, kazanılan 3 kupaya rağmen tepki alıyorsa istifa etmesi gerekir
16:54 Hakkari Valiliği sosyal medyadan uyardı! Dolandırıcılara dikkat
16:53 Cem Yılmaz sosyal medya hesabından duyurdu: Erşan Kuneri'nin 2. sezonu geliyor
16:49 Maltepe Belediyesi'nden "rüşvet operasyonu" açıklaması: "Aktif görevde olan üst düzey isimler" ifadesiyle verilen bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır
16:24 Saplantılı hayranı yüzünden zor zamanlar geçiren Can Yaman, evini taşıdı
16:22 Kadıköy Belediyesi'ne düzenlenen "rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan 124 kişi tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi
16:22 Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün Leicester City macerası bitiyor! Juventus transfer için harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 17:25:10. #1.11#
SON DAKİKA: BİTKİN BULUNAN VE KISMİ GÖRME KAYBI OLAN YAVRU YABAN KEÇİSİNE TEDAVİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement