Son Dakika Haberleri: Bitkin Bulunan Yavru Baykuşa Yardım Eli

Bitkin Bulunan Yavru Baykuşa Yardım Eli

13 dakika önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki arıtma tesisinin bahçesinde bitkin bulunan yavru kır baykuşu, tedavi edildikten sonra doğaya salındı.

Bitkin Bulunan Yavru Baykuşa Yardım Eli, System.String[]
MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki arıtma tesisinin bahçesinde bitkin bulunan yavru kır baykuşu, tedavi edildikten sonra doğaya salındı.

Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli, Turgutlu Arıtma Tesisi'nin bahçesinde, uçamayacak halde yavru kır baykuşu buldu. İşçiler, baykuşu alarak, Turgutlu Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürdü. Yapılan tedavi sonrası yavru baykuş, tekrar doğaya salındı. Belediye çalışanı Cengiz Toprak, "Gerekli tedavilerini yaptırdık ve tekrar doğaya saldık. Vatandaşlardan ricamız, bu tür hayvanları yaralı halde gördüklerinde bizleri bilgilendirsinler" dedi.

KIR BAYKUŞU

Kır baykuşu, baykuşgiller familyasından bir türdür. Asio cinsine ait baykuşlar, 'kulaklı baykuşlar' olarak da bilinir; çünkü memeli kulaklarına benzeyen tepelikleri vardır. Bu tüy tepelikler, görünür veya görünmez olabilir. Asio flammeus savunma durumunda tepeliklerini gösterir, bu durum dışında pek görünmez.

- Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:31 Kaynak: DHA

Turgutlu Belediyesi, Manisa, Turgutlu, Güncel
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