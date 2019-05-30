Son Dakika Haberleri: Bitkin bulunan yavru kargaya bakım
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Bitkin bulunan yavru kargaya bakım

1 saat önce

OSMANİYE'de bir hayvansever tarafından çocuk parkında bitkin halde bulunan yavru karga, bakımı yapılıp, tedaviye alındı.

Bitkin bulunan yavru kargaya bakım, System.String[]
OSMANİYE'de bir hayvansever tarafından çocuk parkında bitkin halde bulunan yavru karga, bakımı yapılıp, tedaviye alındı.
Durakta dolmuş bekleyen Veda Tanırlı, duyduğu sesler üzerine girdiği parkta yavru karga buldu. Tanırlı, uçamayan yavru kargayı, evine götürüp, yiyecek ve su ile besledi. Ardından da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi görevlilerine teslim etti.  Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde veteriner hekim tarafından muayene edilip, tedaviye alınan yavru karga, uçma kabiliyetini kazandıktan sonra doğal yaşam alanına bırakılacak.


- Osmaniye
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:13 Kaynak: DHA
Osmaniye, Güncel
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