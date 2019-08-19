Son Dakika Haberleri: Bitkin bulunan yavru vaşağa koruma
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Bitkin bulunan yavru vaşağa koruma

22 dakika önce

BAYBURT'ta, çobanlar tarafından bitkin bulunan yavru vaşak, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekiplerince korumaya alındı.

Bitkin bulunan yavru vaşağa koruma, System.String[]


BAYBURT'ta, çobanlar tarafından bitkin bulunan yavru vaşak, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekiplerince korumaya alındı.
Nesli tükenmekte olduğu için Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nce 'kırmızı liste'ye alınan ve avlanması yasak olan vaşak, mezrada çobanlar tarafından bitkin bulundu. Yavru vaşak için DKMP Müdürlüğü'ne haber verildi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, vaşağı alıp, götürdü. Korumaya alınan yavru vaşağın, tedavi sonrası doğaya bırakılacağı belirtildi.

- Bayburt
Doğa Koruma ve Milli Parklar, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:12 Kaynak: DHA
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