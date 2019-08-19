Bitkin bulunan yavru vaşağa koruma
22 dakika önce
BAYBURT'ta, çobanlar tarafından bitkin bulunan yavru vaşak, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekiplerince korumaya alındı.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:12 Kaynak: DHA
BAYBURT'ta, çobanlar tarafından bitkin bulunan yavru vaşak, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekiplerince korumaya alındı.
Nesli tükenmekte olduğu için Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nce 'kırmızı liste'ye alınan ve avlanması yasak olan vaşak, mezrada çobanlar tarafından bitkin bulundu. Yavru vaşak için DKMP Müdürlüğü'ne haber verildi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, vaşağı alıp, götürdü. Korumaya alınan yavru vaşağın, tedavi sonrası doğaya bırakılacağı belirtildi.
- Bayburt
Benzin ve motorine zam geldi HDP'li üç belediyeye kayyım atanmasını protesto etmek isteyen HDP'li vekillerinin yürümesine izin verilmedi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan kayyum açıklaması: Müdahale kaçınılmaz Kayseri'de Kamu-Sen üyeleri, hükümetin yeni zam teklifini protesto etti