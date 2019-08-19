Son Dakika Haberleri: BİTKİN BULUNAN YAVRU VAŞAĞA KORUMA
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BİTKİN BULUNAN YAVRU VAŞAĞA KORUMA

1 saat önce

Bayburt'ta, çobanlar tarafından bitkin bulunan yavru vaşak, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekiplerince korumaya alındı.

Bayburt'ta, çobanlar tarafından bitkin bulunan yavru vaşak, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekiplerince korumaya alındı.
Nesli tükenmekte olduğu için Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nce 'kırmızı liste'ye alınan ve avlanması yasak olan vaşak, mezrada çobanlar tarafından bitkin bulundu. Yavru vaşak için DKMP Müdürlüğü'ne haber verildi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, vaşağı alıp götürdü. Korumaya alınan yavru vaşağın, tedavi sonrası doğaya bırakılacağı belirtildi.
Uluslararası Doğayı Koruma Birliği, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:36 Kaynak: DHA
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