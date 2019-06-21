Bitkin düşen köpeğe polis şefkati
1 saat önce
BURSA'nın İnegöl ilçesinde Bölge Trafik İstasyonu Amirliği ekipleri, açlıktan bitkin düşen köpeği fark ederek, bisküvi ve su verdi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:34 Kaynak: DHA
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde Bölge Trafik İstasyonu Amirliği ekipleri, açlıktan bitkin düşen köpeği fark ederek, bisküvi ve su verdi. Polislerin elleriyle beslediği köpek, kendine geldikten sonra koşarak uzaklaştı.
İnegöl'de, Bursa- Ankara
karayolu, dün sabah TIR'ların kayması sonucu yol trafiğe kapandı. Bölgeye sevk edilen Bölge Trafik İstasyonu Amirliği ekipleri, trafiği açmaya çalıştıkları sırada yol kenarında yatan köpeği fark etti. Bir süre köpekle ilgilenen polis memurları, hayvanın hareket edemeyecek kadar bitkin olduğunu görünce, ekip aracından bisküvi ve su getirerek elleriyle köpeği besledi. Verilen bisküvileri yiyen köpek, bir süre sonra kendine geldi ve koşarak uzaklaştı.
- Bursa
Vahşi cinayetin sırrı çözüldü! İlişki için anlaştığı kadını, yeri beğenmeyince öldürmüş!
İki adam, sokak ortasında erkek çocuğunu kemerle dakikalarca dövdü!
İnternetten aldığı pompalı tüfekle dehşet saçmıştı, akli dengesi yerinde çıktı
Fuhşun şifresini polis çözdü: "Yabancı arabalar geldi"