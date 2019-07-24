Son Dakika Haberleri: Bitkin halde bulduğu ebabile sahip çıktı
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Bitkin halde bulduğu ebabile sahip çıktı

1 saat önce

KARS'ta bitkin düşüp caddeye inen ebabile Emrah Doğu, sahip çıktı.

Bitkin halde bulduğu ebabile sahip çıktı, System.String[]
KARS'ta bitkin düşüp caddeye inen ebabile Emrah Doğu, sahip çıktı. Doğu, besleyip su verdiği kuşu, Doğa Koruma Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim etti.
?İnönü Caddesi'nde kafe işleten Emrah Doğu, sabah saatlerinde iş yerine giderken yol kenarında uçamayan ebabili gördü. Kuşu yakalayan Doğu, iş yerine götürerek yem ve su verdi. İnternetten de kuşla ilgili bilgiler edinen Emrah Doğu, besleyip bakımını yaptı ve düşüp kanadını kırmasın diye de hava delikleri açtığı bir karton kutuya koydu. Bitkin düştüğü belirlenen kuşla ilgilenen Doğu, daha sonra Doğa Koruma Milli Parklar Şubesi'ni arayarak yardım istedi. Ekipler iş yerine gelerek kuşu alıp, rehabilitasyon merkezine götürdü.
Kars'ta bu kuş türüne pek rastlamadıklarını belirten Emrah Doğu, ebabili emin ellere teslim edene kadar gözü gibi baktığını kaydetti.


Emrah Doğu, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:12 Kaynak: DHA
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