Bitkin halde bulduğu karacayı biberonla besleyip baktı - Son Dakika
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Bitkin halde bulduğu karacayı biberonla besleyip baktı

02.06.2022 17:09

Bitkin halde bulduğu karacayı biberonla besleyip baktıKARABÜK Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Emre Yüce, ormanlık alanda bitkin halde bulduğu yavru karacayı biberonla süt verip besledikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti.

Bitkin halde bulduğu karacayı biberonla besleyip baktı

KARABÜK Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Emre Yüce, ormanlık alanda bitkin halde bulduğu yavru karacayı biberonla süt verip besledikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti.

Karabük Belediyesi'nde işçi olarak çalışan Emre Yüce, ilçeye bağlı Ovacuma köyü ormanlık alanında bitkin halde bulduğu yavru karacayı evine götürdü. Yüce, yavru karacayı biberonla süt verip beslerken, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Gelen ekipler tarafından teslim alındıktan sonra bakımı ve beslemesi yapılan yavru karaca yeniden doğal ortamına bırakıldı.

Bitkin halde bulduğu karacayı biberonla besleyip baktı
Bitkin halde bulduğu karacayı biberonla besleyip baktı
Bitkin halde bulduğu karacayı biberonla besleyip baktı
Bitkin halde bulduğu karacayı biberonla besleyip baktı

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Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Safranbolu, Emre Yüce, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitkin halde bulduğu karacayı biberonla besleyip baktı - Son Dakika


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