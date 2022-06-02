Bitkin halde bulduğu karacayı biberonla besleyip baktı

KARABÜK Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Emre Yüce, ormanlık alanda bitkin halde bulduğu yavru karacayı biberonla süt verip besledikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti.

Karabük Belediyesi'nde işçi olarak çalışan Emre Yüce, ilçeye bağlı Ovacuma köyü ormanlık alanında bitkin halde bulduğu yavru karacayı evine götürdü. Yüce, yavru karacayı biberonla süt verip beslerken, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Gelen ekipler tarafından teslim alındıktan sonra bakımı ve beslemesi yapılan yavru karaca yeniden doğal ortamına bırakıldı.