Bitkin halde bulunan ak kuyruklu kartal, bakım sonrası doğaya bırakıldı - Son Dakika

TOKAT'ta bir süre önce doğada bitkin halde bulunan ak kuyruklu kartal, bakım ve tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince doğaya salındı.

Kent merkezinde Geyras mevkisinde 15 gün önce yorgun ve bitkin halde bulunan kartal, vatandaşların ihbarı üzerine, Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı. Ekiplerin yaptığı incelemede kartalın Türkiye'de nadir görülen ve Avrupa'nın en irisi olarak bilinen ak kuyruklu kartal olduğu belirlendi. Kanat açıklığı 2,5 metreyi bulan kartal, tamamlanan tedavisinin ardından doğal yaşamına bırakıldı.