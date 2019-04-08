Son Dakika Haberleri: Bitkin Halde Bulunan Akbaba Tedavi Altına Alındı

Bitkin Halde Bulunan Akbaba Tedavi Altına Alındı

44 dakika önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde vatandaşlarca bitkin halde bulunan akbaba, tedavi altına alındı.

Bitkin Halde Bulunan Akbaba Tedavi Altına Alındı, System.String[]
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde vatandaşlarca bitkin halde bulunan akbaba, tedavi altına alındı.

Hakkari-Çukurca kara yolundaki Köprülü köyü yakınında vatandaşlar, bitkin halde bir akbaba gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine kuşun bulunduğu yere gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, akbabaya müdahale etti.

Akbaba, buradaki müdahalenin ardından tedavi için il merkezine götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 07:42 Kaynak: AA

Köprülü, Çukurca, Hakkari, Güncel
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