Bitkin halde bulunan Arap Tavşanı tedavi altına alındı - Son Dakika
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Bitkin halde bulunan Arap Tavşanı tedavi altına alındı

19.07.2022 00:33
Bitkin halde bulunan Arap Tavşanı tedavi altına alındı

Afyonkarahisar'da vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan 'Arap Tavşanı' tedavi altına alındı.

Afyonkarahisar'da vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan 'Arap Tavşanı' tedavi altına alındı.

Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Işıklar beldesinde vatandaşlar tarafından nesli tükenmekte olan Arap Tavşanı bulundu. İhbar üzerine tavşanının bulunduğu alana gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, hayvanı koruma altına alıp tedavi için Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne getirdi. AKÜREM'e teslim edilen Arap Tavşanı, rehabilitasyon sürecinden sonra Doğaya bırakılacak. - AFYONKARAHİSAR

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Bitkin halde bulunan Arap Tavşanı tedavi altına alındı Bitkin halde bulunan Arap Tavşanı tedavi altına alındı Sivas'ta ayakları kanguru, kulakları tavşan, gövdesi fareye benzeyen Arap tavşanı görüntülendi Sivas'ta ayakları kanguru, kulakları tavşan, gövdesi fareye benzeyen Arap tavşanı görüntülendi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bitkin halde bulunan Arap Tavşanı tedavi altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitkin halde bulunan Arap Tavşanı tedavi altına alındı - Son Dakika
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