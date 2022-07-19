Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Işıklar beldesinde vatandaşlar tarafından nesli tükenmekte olan Arap Tavşanı bulundu. İhbar üzerine tavşanının bulunduğu alana gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, hayvanı koruma altına alıp tedavi için Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne getirdi. AKÜREM'e teslim edilen Arap Tavşanı, rehabilitasyon sürecinden sonra Doğaya bırakılacak. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bitkin halde bulunan Arap Tavşanı tedavi altına alındı - Son Dakika

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