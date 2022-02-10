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Bitkin halde bulunan kızıl şahin tedavisinin ardından doğaya salındı - Son Dakika

Bitkin halde bulunan kızıl şahin tedavisinin ardından doğaya salındı

10.02.2022 09:17

Bitkin halde bulunan kızıl şahin tedavisinin ardından doğaya salındıOSMANİYE Osmaniye'de bir vatandaş tarafından bitkin halde bulunan kızıl şahin, tedavisinin ardından doğal yaşam ortamına salındı.

Bitkin halde bulunan kızıl şahin tedavisinin ardından doğaya salındı

OSMANİYE Osmaniye'de bir vatandaş tarafından bitkin halde bulunan kızıl şahin, tedavisinin ardından doğal yaşam ortamına salındı.

Osmaniye'de merkez Yunus Emre Mahallesi'nde bir vatandaş yol kenarında duran kızıl şahinin uçmadığını fark etti. Duyarlı vatandaş durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bildirdi. Kısa sürede verilen adrese gelen ekipler güvenlik tedbirlerini aldıktan sonra kızıl şahini yakaladı. İlk kontrollerde yarası olmadığı tespit edilen şahin ekipler tarafından Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezi'ne getirildi. Veteriner hekim tarafından detaylı sağlık taramasından geçirilen şahinde yaraya rastlanmazken bitkin düştüğü belirlendi.

Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezi'nde bir süre gözlem altında tutulan kızıl şahin sağlığına kavuşmasının ardından merkeze bağlı Dereobası köyünde doğal yaşam ortamına bırakıldı.

Bitkin halde bulunan kızıl şahin tedavisinin ardından doğaya salındı
Bitkin halde bulunan kızıl şahin tedavisinin ardından doğaya salındı
Bitkin halde bulunan kızıl şahin tedavisinin ardından doğaya salındı

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Osmaniye, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bitkin halde bulunan kızıl şahin tedavisinin ardından doğaya salındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bitkin halde bulunan kızıl şahin tedavisinin ardından doğaya salındı - Son Dakika
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