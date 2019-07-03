Son Dakika Haberleri: Bitkin halde bulunan kızıl şahinler tedavi edildi
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Bitkin halde bulunan kızıl şahinler tedavi edildi

26 dakika önce

ŞIRNAK'ta bitkin halde bulunan 2 kızıl şahin tedavi edildikten sonra doğaya salındı.

Bitkin halde bulunan kızıl şahinler tedavi edildi, System.String[]
ŞIRNAK'ta bitkin halde bulunan 2 kızıl şahin tedavi edildikten sonra doğaya salındı.
Şırnak'ta biri 7, diğeri de 2 ay önce vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan 2 kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyonu Acil Müdahale Merkezi'nde veteriner hekim Ferhat Ürgen tarafından tedavileri tamamlanan kızıl şahinler kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Kaymakam Çeşmesi köyü bölgesinde doğaya salındı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay, yaban hayvanlarının yaralı veya yardıma muhtaç değilse arazide bırakmaları gerektiği uyarısında bulunarak, "Vatandaşlardan talebimiz, yuvalarından uzaklaşan veya anneleri tarafından sahiplenmeyen bu tür yırtıcı kuşlar veya diğer yaban hayvanlarını arazide gördükleri zaman dokunmamalarıdır. Muhtemelen ebeveynleri tekrardan gelip sahipleneceklerdir. Şayet yaralı veya yardıma muhtaçsa doğa koruma şube müdürlüklerine teslim etmelerini istiyoruz" dedi.

 


- Şırnak
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:15 Kaynak: DHA
Doğa Koruma ve Milli Parklar, Şırnak, Yaban, Güncel
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