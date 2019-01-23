Son Dakika Haberleri: Bitkin Halde Bulunan Şahin Tedaviye Alındı

Bitkin Halde Bulunan Şahin Tedaviye Alındı

13 dakika önce

YALOVA'nın Altınova ilçesinde açlıktan ve soğuktan bitkin halde bulunan şahin, tedaviye alındı.

Bitkin Halde Bulunan Şahin Tedaviye Alındı, System.String[]
YALOVA'nın Altınova ilçesinde açlıktan ve soğuktan bitkin halde bulunan şahin, tedaviye alındı.

Altınova Hersekzade Ahmet Paşa Stadı'nın arkasında şahin yerde bitkin halde bulundu. Şahini bulan kişiler, Altınova Belediyesi Doğa Tanıtım ve Eğitim Merkezi ile zabıta ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, açlıktan ve soğuktan etkilendiği belirlenen şahini ilk incelemenin ardından Yalova Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim etti. Şahinin tedavinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.

- Yalova

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:40 Kaynak: DHA

Altınova, Yalova, Güncel
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