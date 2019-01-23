Bitkin Halde Bulunan Şahin Tedaviye Alındı
13 dakika önce
YALOVA'nın Altınova ilçesinde açlıktan ve soğuktan bitkin halde bulunan şahin, tedaviye alındı.
YALOVA'nın Altınova
ilçesinde açlıktan ve soğuktan bitkin halde bulunan şahin, tedaviye alındı.
Altınova Hersekzade Ahmet Paşa Stadı'nın arkasında şahin yerde bitkin halde bulundu. Şahini bulan kişiler, Altınova Belediyesi Doğa Tanıtım ve Eğitim Merkezi ile zabıta ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, açlıktan ve soğuktan etkilendiği belirlenen şahini ilk incelemenin ardından Yalova Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü
'ne teslim etti. Şahinin tedavinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.
- Yalova
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:40 Kaynak: DHA
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