Bitkin halde bulunan şahin tedaviye alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitkin halde bulunan şahin tedaviye alındı - Son Dakika

Bitkin halde bulunan şahin tedaviye alındı

6 saat önce

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, bitkin halde bulunan yaralı şahin, hayvanat bahçesinde tedaviye alındı.

Bitkin halde bulunan şahin tedaviye alındı, System.String[]

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, bitkin halde bulunan yaralı şahin, hayvanat bahçesinde tedaviye alındı.

Darıca Pirireis Mahallesi'nde bir vatandaş bitkin halde bulduğu şahini, karton kutuya koyup, Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne götürdü. Zabıta görevlileri tarafından teslim alınan ve uçamadığı görülen şahin, tedavi için Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'na götürüldü.

Veteriner Hekim Hilal Akbaş, muayene ve tetkikler yapacaklarını belirterek, "Şahini sağlığına kavuştuktan sonra inşallah, Milli Parklar Av ve Yaban Hayatı ile birlikte yeniden doğaya kazandırabiliriz" dedi.


Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Darıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:52 Kaynak: DHA
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