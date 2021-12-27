BİTKİN HALDEKİ YAVRU KARACA BESLENİP DOĞAYA SALINDI - Son Dakika

TOKAT'ın Niksar ilçesinde bitkin halde bulunan yavru karaca bakım ve beslemesi yapılarak doğaya bırakıldı. Niksar Çamiçi Yaylası'nda sabah saatlerinde Çamiçi Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri devriye esnasında bitkin halde bir yavru karaca bulundu. Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timine bilgi verildi. Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar il Müdürlüğü personeli tarafından bakımı ve beslemesi yapılan karaca, yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.