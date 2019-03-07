Son Dakika Haberleri: Bitkin Puhu Kuşunu 3 Gün Besleyip, Görevlilere Teslim Etti

Bitkin Puhu Kuşunu 3 Gün Besleyip, Görevlilere Teslim Etti

1 saat önce

ERZURUM'un Oltu ilçesinde yaşayan Beycan Onat, evinin bahçesinde bitkin halde bulduğu puhu kuşunu 3 gün besledi.

Bitkin Puhu Kuşunu 3 Gün Besleyip, Görevlilere Teslim Etti, System.String[]
ERZURUM'un Oltu ilçesinde yaşayan Beycan Onat, evinin bahçesinde bitkin halde bulduğu  puhu kuşunu 3 gün besledi. Onat, veteriner hekime gösterdiği kuşa vitaminlerini de verdikten sonra Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

Oltu ilçesine bağlı Aslanpaşa Mahallesinde yaşayan Beycan Onat (54) bahçedeki kargaların çıkardığı sesler üzerine uyandı. Dışarı çıkan Onat, bahçede puhu kuşunu gördü. Uçamayan kuşun kanadının kırık olduğunu düşünen Beycan Onat, ilçedeki veteriner hekim Mehmet Çalışkan'a götürdü. Veteriner hekim tarafından muayene edilen kuşun kanadının sağlam olduğu, açlık ve vitaminsizlik sebebiyle bitkin düştüğü belirlendi. Veteriner hekim Mehmet Çalışkan'ın yazdığı ilaçları alan Onat, puhu kuşuyla birlikte evinin yolunu tuttu. Kuşa evinde 3 gün bakarak ilaçlarını veren Onat, İlçedeki Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. - Erzurum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:13 Kaynak: DHA

Oltu, Erzurum, Güncel
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