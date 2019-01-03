Son Dakika Haberleri: Bitkin Şahine Polis Şefkati

Bitkin Şahine Polis Şefkati

38 dakika önce

Eskişehir'de polis ekiplerinin bitkin halde bulduğu şahin, tedavi altına alındı.

Bitkin Şahine Polis Şefkati, System.String[]
Eskişehir'de polis ekiplerinin bitkin halde bulduğu şahin, tedavi altına alındı.

Esentepe Mahallesi Kanal Boyu Sokak'ta devriye görevi yapan Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol kenarında bulunan tarlada hareketsiz bir şahin fark etti.

Polislerin yaklaştığını gören Şahin, kaçmaya çalışırken Hasan Polatkan Havaalanı'nın tellerine takıldı.

Bulunduğu yerden kurtarılan şahin, polis ekipleri tarafından Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi bünyesinde faaliyet gösteren Hayvan Sağlığı Merkezi'ne götürüldü.

Tedavi altına alınan ve vücudunda yara izine rastlanmayan şahinin aç kalmasından ve geçirdiği enfeksiyon nedeniyle bitkin düştüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:59 Kaynak: AA

Tepebaşı, Esentepe Mahallesi, Eskişehir, Polis, Güncel
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