Bitkin Şahine Polis Şefkati

Eskişehir
'de polis ekiplerinin bitkin halde bulduğu şahin, tedavi altına alındı. Esentepe Mahallesi
Kanal Boyu Sokak'ta devriye görevi yapan Tepebaşı
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol kenarında bulunan tarlada hareketsiz bir şahin fark etti.
Polislerin yaklaştığını gören Şahin, kaçmaya çalışırken Hasan Polatkan
Havaalanı'nın tellerine takıldı.
Bulunduğu yerden kurtarılan şahin, polis ekipleri tarafından Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi
bünyesinde faaliyet gösteren Hayvan Sağlığı Merkezi'ne götürüldü.
Tedavi altına alınan ve vücudunda yara izine rastlanmayan şahinin aç kalmasından ve geçirdiği enfeksiyon nedeniyle bitkin düştüğü öğrenildi.