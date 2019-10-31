Son Dakika Haberleri: Bitkin vaziyette bulunan baykuş tedaviye alındı
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Bitkin vaziyette bulunan baykuş tedaviye alındı

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir otel bahçesinde bitkin vaziyette bulunan baykuş, tedavi edilmek üzere veteriner kliniğine götürüldü.

Bitkin vaziyette bulunan baykuş tedaviye alındı, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir otel bahçesinde bitkin vaziyette bulunan baykuş, tedavi edilmek üzere veteriner kliniğine götürüldü.

Gümbet Mahallesi'nde bir otelin bahçesinde hareketsiz vaziyette bir baykuşun durduğunu görenler, durumu Bodrum Belediyesi Hayvan Barınağı yetkililerine bildirdi.

İhbar üzerine belirtilen bölgeye gelen ekipler, hayvanın bacaklarını kullanamadığını fark etti.

Bacaklarındaki sinir sistemlerinde rahatsızlık olduğu tespit edilen baykuş, tedavi edilmek üzere barınağın veteriner kliniğe götürüldü.

Hayvanın tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.

Bodrum, Muğla, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 02:20 Kaynak: AA
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