Bitkisel trans yağa 'yüzde 2' sınırı getirildi - Son Dakika

TARIM ve Orman Bakanlığı, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde son tüketiciye arz edilecek bitkisel ve bitkisel kaynaklı gıdalarda bulunan trans yağ içeriğinin, toplam yağın yüzde 2'sini geçmemesine ilişkin yönetmeliği yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığının hazırladığı 'Türk Gıda Kodeksi Gıdalara Vitaminler, Mineraller ve Belirli Diğer Öğelerin Eklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlandı. Getirilen düzenlemeye göre, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde son tüketiciye arz edilecek olan bütün bitkisel ve bitkisel kaynaklı gıdalardaki trans yağ miktarı yüzde 2'yi geçemeyecek. Hayvansal kaynaklı yağlarda doğal olarak bulunan trans yağ ise kapsam dışı bırakıldı.Düzenlemenin, Dünya Sağlık Örgütü'nün öngördüğü şekilde yapıldığı ve gıda işletmelerine 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçiş süresi verildiği belirtildi. Ayrıca trans yağ düzenlemesinin Avrupa Birliği'nde 1 Nisan 2021 tarihinde uygulamaya gireceği ve böylece Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden 3 ay önce trans yağ kısıtlamasını hayata geçirmiş olacağı ifade edildi.