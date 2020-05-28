Bitkisel üretim birinci tahmini açıklandı

Bitkisel üretimin 2020 yılında bir önceki yıla göre artacağı tahmin edildi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı bitkisel üretim birinci tahminini açıkladı. Buna göre; üretim miktarları, 2020 yılının ilk tahmininde bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 7,3, sebzelerde yüzde 0,8, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 5,3 oranında artış gösterdi. Üretim miktarlarının 2020 yılında yaklaşık olarak tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 68,5 milyon ton, sebzelerde 31,3 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde 23,5 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.



Tahıl üretiminin 2020 yılında bir önceki yıla göre artacağı tahmin edildi



Tahıl ürünleri üretim miktarlarının 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7,9 oranında artarak yaklaşık 37,1 milyon ton olacağı tahmin edildi. Bir önceki yıla göre buğday üretiminin yüzde 7,9 oranında artarak 20,5 milyon ton, arpa üretiminin yüzde 8,7 oranında artarak 8,3 milyon ton, çavdar üretiminin yüzde 3,2 oranında artarak 320 bin ton, yulaf üretiminin yüzde 9 oranında artarak yaklaşık 289 bin ton olacağı öngörüldü.



Baklagillerin önemli ürünlerinden yemeklik baklanın yüzde 3,8 oranında azalarak yaklaşık 5,3 bin ton, kırmızı mercimeğin yüzde 12,9 oranında artarak 350 bin ton, yumru bitkilerden patatesin ise yüzde 4,4 oranında artarak 5,2 milyon ton olacağı tahmin edildi.



Yağlı tohumlardan soya üretiminin değişim göstermeyerek 150 bin ton olacağı öngörüldü. Tütün üretiminin yüzde 14,3 oranında artarak 80 bin ton, şeker pancarı üretiminin ise yüzde 10,6 oranında artarak 20 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.



Sebze üretiminin 2020 yılında bir önceki yıla göre artacağı tahmin edildi



Sebze ürünleri üretim miktarının 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,8 artarak yaklaşık 31,3 milyon ton olacağı tahmin edildi. Sebze ürünleri alt gruplarında üretim miktarları incelendiğinde, yumru ve kök sebzelerde yüzde 4,3, meyvesi için yetiştirilen sebzelerde yüzde 0,3 oranında artış olurken, başka yerde sınıflandırılmamış diğer sebzelerde ise yüzde 0,1 oranında azalış olacağı öngörüldü.



Sebzeler grubunun önemli ürünlerinden domateste yüzde 1,9, kuru soğanda yüzde 6,8, hıyarda yüzde 1,2 oranında artış, karpuzda yüzde 6,4, kavunda yüzde 2,2, taze fasulyede yüzde 4,4 oranında azalış olacağı tahmin edildi.



Meyve üretiminin 2020 yılında bir önceki yıla göre artacağı tahmin edildi



Meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarının 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5,3 oranında artarak yaklaşık 23,5 milyon ton olacağı tahmin edildi. Meyveler içinde önemli ürünlerin üretim miktarlarına bakıldığında, bir önceki yıla göre elmada yüzde 7,2, şeftalide yüzde 4,8, kirazda yüzde 10,2, çilekte yüzde 2,2, yenidünyada yüzde 0,1 oranında artış olacağı öngörüldü. Turunçgil meyvelerinden mandalinada yüzde 10,7, sert kabuklu meyvelerden antep fıstığında yüzde 217,6 oranında artış olacağı tahmin edildi.



İncir üretiminin değişim göstermeyerek 310 bin ton olacağı tahmin edildi. Muz da ise yüzde 5,4 oranında artış olacağı öngörüldü. - İSTANBUL