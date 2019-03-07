Bitkisel Üretim Değeri Arttı

Türkiye'de bitkisel üretim değeri geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 16,9 artarak 158,9 milyar liraya çıktı.

Türkiye'de bitkisel üretim değeri geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 16,9 artarak 158,9 milyar liraya çıktı.



Türkiye İstatistik Kurumu, 2018 yılına ilişkin bitkisel ürün fiyatları ve üretim değerlerini açıkladı.



Buna göre, bitkisel üretim değeri geçen yıl 2017 yılına göre yüzde 16,9 artışla 158,9 milyar liraya ulaştı. Bu dönemde, tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin üretim değeri yüzde 10,4 yükselerek 61,9 milyar lira, sebze üretim değeri yüzde 22,3 artarak 41,4 milyar lira, meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim değeri de yüzde 20,9 artarak yaklaşık 55,5 milyar lira oldu.



Türkiye'de geçen yıl durum buğdayının fiyatı bir önceki yıla göre yüzde 8,7 artarak 0,96 lira, mısır fiyatı yüzde 13,4 artarak 0,85 lira, yağlık ayçiçeği fiyatı yüzde 16 artarak 2,58 lira, patates yüzde 44,6 artarak 1,03 lira ve çeltik fiyatı yüzde 24 artarak 2,38 lira oldu. Kuru baklagillerden kırmızı mercimeğin fiyatı yüzde 16,5 azalarak 1,94 liraya, nohut fiyatı yüzde 12 azalarak 4,80 liraya düştü.



Kuru soğan fiyatı 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 67,7 arttı. Sofralık domates fiyatı yüzde 36,5 yükselerek 1,85 liraya, sofralık salatalık fiyatı yüzde 9 artarak 1,44 liraya ve patlıcan fiyatı yüzde 8,8 artışla 1,54 liraya çıktı. Kuru sarımsak fiyatı yüzde 26,3 azalarak 4,17 liraya, karnabahar fiyatı da yüzde 4,2 azalarak 1,27 liraya geriledi.



Geçen yıl 2017'ye göre sofralık zeytin fiyatı yüzde 21, portakal fiyatı yüzde 18,5, sofralık çekirdekli üzüm fiyatı yüzde 17,9, kayısı fiyatı yüzde 15,5 ve sert kabuklu meyvelerden ceviz fiyatı yüzde 10,3 artarken, taş çekirdekli meyvelerden kirazın fiyatı ise yüzde 18,2 azaldı.



Yaş çay fiyatı da geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 16 artışla 2,32 lira oldu.

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