Bitkisel üretim desteklerinin son başvuru tarihleri uzatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitkisel üretim desteklerinin son başvuru tarihleri uzatıldı - Son Dakika

Bitkisel üretim desteklerinin son başvuru tarihleri uzatıldı

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli, kamu sağlığının korunması için alınan tedbirler kapsamında, fark ödemesi desteğine başvuramayan üreticilerin mağdur olmaması amacıyla bitkisel üretim desteklerinin son başvuru tarihlerinin uzatıldığını bildirdi.

Bitkisel üretim desteklerinin son başvuru tarihleri uzatıldı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli, kamu sağlığının korunması için alınan tedbirler kapsamında, fark ödemesi desteğine başvuramayan üreticilerin mağdur olmaması amacıyla bitkisel üretim desteklerinin son başvuru tarihlerinin uzatıldığını bildirdi.

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, dünyada pandemi olarak ilan edilen ve Türkiye'de de etkisini gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının günlük yaşamı etkileyecek konuma geldiğine dikkati çekti.

Bu doğrultuda hükümet tarafından kamu sağlığını gözeten tedbirlerin ivedi olarak alındığını ve uygulandığını vurgulayan Pakdemirli, "Kamu sağlığının korunması için alınan tedbirler nedeniyle üreticilerimizin fark ödemesi desteğine başvuramaması ve neticesinde mağdur olmaması amacıyla 2019 yılı ürünü olan yağlı tohumlu bitkiler ile dane zeytine yönelik fark ödemesi desteklerinde son başvuru tarihi 30 Nisan'a,

hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteklerinde 29 Mayıs'a, iyi tarım uygulamaları ve organik tarım desteklemelerinde 30 Nisan'a uzatılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) başvuruların 30 Haziran'a kadar devam edeceğini, çiftçilerin il-ilçe müdürlüklerine gitmeden ÇKS müracaatlarını e-Devlet üzerinden yapabileceğini kaydetti.

Bekir Pakdemirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:50 Kaynak: AA

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