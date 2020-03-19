Bitkisel üretim desteklerinin son başvuru tarihleri uzatıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bitkisel üretim desteklerinin son başvuru tarihleri uzatıldı - Son Dakika Ekonomi

Bitkisel üretim desteklerinin son başvuru tarihleri uzatıldı

6 saat önce

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kamu sağlığının korunması için alınan tedbirler kapsamında üreticilerin, fark ödemesi desteğine başvuramaması üzerine mağdur olmaması amacıyla bitkisel üretim desteklerinin son başvuru tarihlerinin uzatıldığını duyurdu.

Bitkisel üretim desteklerinin son başvuru tarihleri uzatıldı, System.String[]

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kamu sağlığının korunması için alınan tedbirler kapsamında üreticilerin, fark ödemesi desteğine başvuramaması üzerine mağdur olmaması amacıyla bitkisel üretim desteklerinin son başvuru tarihlerinin uzatıldığını duyurdu.

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüsün günlük yaşamı etkileyecek duruma geldiğini, bu doğrultuda hükümet tarafından kamu sağlığını gözeten tedbirlerin ivedi olarak alındığı ve uygulandığını vurguladı. Pakdemirli, bu kapsamda kamu sağlığının korunması için alınan tedbirler nedeniyle üreticilerin fark ödemesi desteğine başvuramaması ve sonuç olarak mağdur olmaması amacıyla alınan kararları şöyle açıkladı: "2019 yılı ürünü olan; yağlı tohumlu bitkiler ile dane zeytine yönelik fark ödemesi destekleri son başvuru tarihi 30 Nisan 2020'ye, hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi destekleri son başvuru tarihi 29 Mayıs 2020'ye, iyi tarım uygulamaları ve organik darım desteklemeleri son başvuru tarihi 30 Nisan 2020'ye uzatılmıştır."


Bekir Pakdemirli, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:35 Kaynak: DHA

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