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Bitkisel üretim desteklerinin son başvuru tarihleri uzatıldı.
6 saat önce
Bitkisel üretim desteklerinin son başvuru tarihleri uzatıldı.
Bitkisel üretim desteklerinin son başvuru tarihleri uzatıldı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:54 Kaynak: İHA
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