Bitkisel üretim desteklerinin son başvuru tarihleri uzatıldı.

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Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, koronavirüs sebebiyle evde kalanlara özel beslenme programı ve tarifler verdi

Postanede koronavirüse karşı görevli ile müşteri arasına streç film çekilerek önlem alındı

Bakan Albayrak, "Kamuda evden çalışma olacak mı?" sorusuna yanıt verdi

Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi