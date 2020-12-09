Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'ne 2021 yılı için 22 proje teklifi - Son Dakika

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'ne 2021 yılı için 22 proje teklifi

09.12.2020 11:56
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'ne 2021 yılı için 22 proje teklifi, System.String[]

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, "Bitkisel Üretim Geliştirme Projeleri 2020 yılı ve 2021 Yılı Proje Tekliflerinin Değerlendirilmesi" video konferansında 2021 yılı için 22 proje teklifi sundu.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, "Bitkisel Üretim Geliştirme Projeleri 2020 yılı ve 2021 Yılı Proje Tekliflerinin Değerlendirilmesi" video konferansında 2021 yılı için 22 proje teklifi sundu.

Konferans, Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Ercan Türktemel'in başkanlığında ilgili daire başkanları, Eskişehir İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Afyonkarahisar, Bilecik, Kütahya ve Uşak İl Tarım ve Orman müdürleri ile Eskişehir il müdür yardımcıları ve ilgili şube müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Video konferansın açılış konuşmasını yapan Genel Müdür Yardımcısı Ercan Türktemel, 2021 yılında ortaya koyacakları projelerin sonraki süreçte Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirmeye alındıktan sonra hayata geçirileceğini belirtti. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın merkez teşkilatına bağlı bir genel müdürlük olarak temel amaçlarının, üreticiler tarafından ekime alınmayan ve tarımsal üretim dışında kalan nadas alanlarının ekime açarak hem ülke ekonomisine hem de bitkisel üretime kazandırılması olduğunu ifade eden Türktemel, arz fazlası olan ürünlerde katma değerli ürün oluşturarak ihracatta bir artı oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı. Türktemel, tarıma kazandırılabilecek arazileri maksimum derecede değerlendirerek hazırlanan projelerin ülke için hayırlı bir sonuç doğurmasını temenni ederek konuşmasını bitirdi.

2021 yılı için 22 proje teklifi

Ardından toplantıya katılan İl Tarım ve Orman Müdürleri alfabetik sırayla tek tek sunumlarını gerçekleştirdi. Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş video konferanstaki sunumunda; "Stratejik konumu önemli ve toprakları verimli bir il olarak Eskişehir'de değerlendirmeye alınacak birçok ürün bulunmaktadır. Başkente yakın olmasının yanı sıra İstanbul'la Anadolu'nun bağlantısını sağlayan demiryoluna sahip olmasıyla da lojistik öneme sahip bir iliz. Ayrıca sertifikalı tohum üretiminde Konya'dan sonra ikinci sıradayız. Bu sene yağışların az olması nedeniyle de 2021 yılında kuru tarım alanlarında üretimi arttırmaya yönelik proje çalışmalarımız oldu. Eskişehir'de özellikle sulanamayan ve kullanılmayan terk edilmiş ve atıl arazileri değerlendirmek istiyoruz. Aktif kadın kooperatiflerimiz aracılığıyla özellikle kadın üreticilerimize de önem veriyoruz. İlimizde mikroklima iklim özelliğine sahip Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerimizde yetiştireceğimiz katma değeri yüksek ürünler bulunmaktadır. Bütün bunları göz önüne aldığımızda Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak 18 tanesi bitkisel üretim ve 4 tanesi çayır, mera projeleri olmak üzere toplamda 22 proje hazırladık. Hazırlanan projelerin bütçesi 6 milyon 50 TL bitkisel üretim, 11 milyon 660 bin TL çayır, mera projelerine ait olmak üzere toplamda 17 milyon 710 bin TL'dir. Kabul edilecek projelerimizin şimdiden ilimiz üreticisine hayırlı olmasını dilerim" diyerek projelerle ilgili sunumunu gerçekleştirdi.

BÜGEM Genel Müdür Yardımcısı Ercan Türktemel, Eskişehir İl Müdürlüğü'ne titiz çalışmasından dolayı teşekkür ederek özellikle tüm ilçelerin projelere dahil edilmesinden duyduğu memnuniyeti belirti. Eskişehir'in BÜGEM İçinde önemli bir il olduğunu belirterek burada kabul görmüş projeleri ekonomik anlamda rasyonel bir dağılım yaparak gerçekleştirmeye çalışacaklarını söyledi. - ESKİŞEHİR

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'ne 2021 yılı için 22 proje teklifi
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'ne 2021 yılı için 22 proje teklifi

Eskişehir, Tarım, Gümüş, CEO, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'ne 2021 yılı için 22 proje teklifi - Son Dakika Ekonomi


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