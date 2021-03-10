Bitkisel Üretim Genel Müdürü Hasdemir: "Tanklarıyla, tüfekleriyle övünen ülkeler market raflarını dolduramadı"

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir, korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 yılında birçok ülkede gıdaya erişimde sorunlar yaşandığını belirterek Türkiye'nin alınan önlemler ve üretmeyi sürdüren Türk çiftçisinin sayesinde böyle durumla karşılaşmadığını söyledi.

Salgın tedbirleri nedeniyle birçok ülkenin tarım ürünleri ticaretine sınırlarını kapatıp ihracat yasağı getirdiğini hatırlatan Dr. Mehmet Hasdemir, "Tanklarıyla, tüfekleriyle, ürettiği teknolojik aletleriyle övünen ülkeler ne yazık ki market raflarını dolduramadılar. Marketleri boş kaldı. İnsanları gıdaya erişimde sorunlar yaşadı" dedi.

Amasya'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi iş birliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında çiftçilere ayçiçeği tohumu dağıtılan törende yaptığı konuşmada bu süreçte Türkiye'nin tedbirleri zamanında aldığını anlatan Genel Müdür Hasdemir, "Anadolu'nun bin yıllık tarihi içerisinde toprağı tohumla buluşturan, ekmeye, üretmeye devam eden Türk çiftçisinin sayesinde hamdolsun ülkemiz bu sorunları yaşamadı. Çiftçilerimiz tarladan, ahırdan, ağıldan uzaklaşmadı. Pandemide aldığımız tedbirler gereği evlerimizde kalmak durumunda olduğumuz günlerde çiftçilerimiz ekmeye devam etti. Bu konuda valiliklerimiz, il özel idarelerimiz gerekli desteği vererek çiftçilerimizin sahaya erişimini sağladılar" diye konuştu.

Tarımsal hasılasını bir önceki yıla göre yüzde 20 artırarak 333 milyar liraya yükselten Türkiye'nin Avrupa'daki liderliğini devam ettirirken sadece kendine yeten değil dünyayı doyuran ülke olmayı da hedeflediğine değinen Hasdemir, aynı zamanda Türkiye'nin buğday unu ihracatında dünya birincisi, makarna ihracatında da dünya ikincisi konumunda olduğuna vurgu yaptı.

Programa, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya ile Tarım ve Orman İl Müdürü Hayrullah Göktekin de katıldı. - AMASYA