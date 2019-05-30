Bitkisel üretim tahminleri

Türkiye'de üretim miktarının bu yılın ilk tahmininde geçen yıla göre, tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 5,4, sebzelerde yüzde 2,7, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 5,8 artış göstereceği öngörüldü.

Türkiye'de üretim miktarının bu yılın ilk tahmininde geçen yıla göre, tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 5,4, sebzelerde yüzde 2,7, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 5,8 artış göstereceği öngörüldü.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) bu yıla ilişkin "Bitkisel Üretim 1. Tahmini" verilerine göre, bitkisel üretimde geçen yıla göre artış bekleniyor.

Üretim miktarlarının bu yıl tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yaklaşık 67,9 milyon ton, sebzelerde 30,8 milyon ton ve meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde 23,6 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Tahıl ürünleri üretim miktarlarının 2019'da geçen yıla göre yüzde 1,1 artarak 34,8 milyon ton, arpa üretiminin yüzde 7,1 artışla 7,5 milyon ton, yulaf üretiminin yüzde 1,9 artarak 265 bin ton olması, buğday üretiminin ise yüzde 2,5 azalarak 19,5 milyon tona gerilemesi, çavdar üretiminin değişim göstermeyerek 320 bin ton olması bekleniyor.

Yemeklik baklanın yüzde 1,6 artışla 6 bin ton, kırmızı mercimeğin yüzde 22,6 artışla 380 bin ton, yumru bitkilerden patatesin ise yüzde 9,9 artışla 5 milyon ton olacağı hesaplanıyor.

Yağlı tohumlardan soya üretiminin yüzde 14,3 artarak 160 bin tona yükselmesi beklenirken, şeker pancarı üretiminin ise yüzde 11,4 artarak yaklaşık 21 milyon ton olacağı tahmininde bulunuluyor. Tütün üretiminin ise yüzde 12,7 azalarak 70 bin ton olacağı tahmin ediliyor.

Sebze üretimi artacak

Sebze ürünleri üretim miktarının bu yıl geçen yıla göre yüzde 2,7 artış göstererek 30,8 milyon ton olacağı öngörülüyor. Sebze ürünleri alt gruplarında üretim miktarları incelendiğinde, yumru ve kök sebzelerde yüzde 14,1, meyvesi için yetiştirilen sebzelerde yüzde 1, başka yerde sınıflandırılmamış diğer sebzelerde ise yüzde 3,6 artış bekleniyor.

Sebzeler grubunun önemli ürünlerinden domateste yüzde 2,9, kuru soğanda yüzde 23,8 ve hıyarda yüzde 2 artış öngörülürken, karpuzda yüzde 3,4, sivri biberde 1,4, patlıcanda 3,3 düşüş hesaplanıyor.

Meyve üretiminde artış bekleniyor

Meyve, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarının bu yıl geçen yıla kıyasla yüzde 5,8 artarak 23,6 milyon ton olacağı tahmin ediliyor. Geçen yıla göre elmada yüzde 6,8, şeftalide yüzde 5,5, kirazda yüzde 6, çilekte yüzde 4,3 artış, yenidünyada ise yüzde 8,2 düşüş bekleniyor.

Turunçgil meyvelerinden mandalinanın yüzde 6,1 artacağı, sert kabuklu meyvelerden Antep fıstığının yüzde 58,3 azalacağı beklenirken, incir üretiminin yüzde 7,3, muz üretiminin ise yüzde 18,1 artacağı öngörülüyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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