Bitkisel üretimde artış bekleniyor
17 dakika önce
Üretim miktarlarının bu yıl, geçen yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 4,5, sebzelerde yüzde 2,5 artacağı öngörülüyor.
Üretim miktarlarının bu yıl, geçen yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 4,5, sebzelerde yüzde 2,5 artacağı öngörülüyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 11:04
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