Son Dakika Haberleri: Bitkisel üretimde artış bekleniyor
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Bitkisel üretimde artış bekleniyor

17 dakika önce

Üretim miktarlarının bu yıl, geçen yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 4,5, sebzelerde yüzde 2,5 artacağı öngörülüyor.

Bitkisel üretimde artış bekleniyor, System.String[]

Üretim miktarlarının bu yıl, geçen yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 4,5, sebzelerde yüzde 2,5 artacağı öngörülüyor.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 11:04 
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