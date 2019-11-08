Bitkisel üretimde biyolojik ve biyoteknik mücadele destekleri belirlendi

Bitkisel üretimde kimyasal mücadele yerine biyolojik-biyoteknik yöntemler kullanan ve kimyasal ilaç kullanımını azaltan üreticilere dekar başına yapılacak destekleme ödemeleri belli oldu.

Bakanlığın "Bitkisel Üretimde Biyolojik/Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulaması Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile doğal dengenin korunması için biyolojik veya biyoteknik mücadele yapan üreticilere destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, açık alanda turunçgilde Akdeniz meyve sineğine karşı feromon ve tuzak kullanımı için dekar başına 80 lira, tuzak kutusunun en az 5 yıl kullanma ömrü bulunmasından dolayı bu ürüne sahip olup da sadece feromon kullanan üreticilere ise 30 lira destek ödemesi yapılacak.

Örtü altı (domates, biber, patlıcan, hıyar, kabak) üretimde biyolojik mücadele için dekar başına 400 lira, biyoteknik mücadelede ise feromon ve tuzak kullanan üreticilere 120 lira, domates güvesine karşı sadece feromon kullananlara 60 lira destek verilecek.

Açık alanda domates üretiminde feromon ve tuzak kullananlar dekar başına 50 liralık, domates güvesine karşı sadece feromon kullananlar ise 30 liralık destekten faydalanacak.

Biyoteknik mücadele destek miktarı elma, bağ, kayısı, ayva ve armut için dekar başına 50 lira, şeftali ve nektarin için 80 lira, zeytin için 33 lira olarak uygulanacak.

Nar üreticilerine biyolojik mücadele kapsamında dekar başına 50 lira, biyoteknik mücadele çerçevesinde de 80 lira destek sağlanacak.

Bu arada, 8 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete'de aynı başlıkla yayımlanan tebliğ yürürlükten kaldırıldı.

Geleneksel kıyı balıkçılığı destekleri

Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ kapsamındaki desteklerden yararlanmak isteyen balıkçı gemisi sahibi veya yetkilisi, 22 Kasım mesai bitimine kadar ilgili bakanlığın geminin ruhsat tezkeresinin düzenlendiği il ve ilçe müdürlüklerine başvuracak.

Yeni tebliğin yayımlanmasıyla 29 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete'de aynı başlıkla yayımlanan tebliğ yürürlükten kaldırıldı.