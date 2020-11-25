Bitkisel üretime yönelik destekleme ödemelerinin şartları belirlendi - Son Dakika

Bitkisel üretime yönelik destekleme ödemelerinin şartları belirlendi

25.11.2020 10:55
Bitkisel üretime yönelik destekleme ödemelerinin şartları belirlendi, System.String[]

Tarımsal destekleme kapsamında bu yıl bitkisel üretime yönelik yapılacak ödemelerin şartları belli oldu.

Tarımsal destekleme kapsamında bu yıl bitkisel üretime yönelik yapılacak ödemelerin şartları belli oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığının Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, üretim yılı içinde Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) veya ve/veya Örtüaltı Kayıt Sistemi'ne (ÖKS) kayıtlı olan ve desteklemelerden faydalanmak isteyen çiftçiler için 18 Kasım 2019'da başlayan sertifikalı tohum ile sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım destek başvuruları yıl sonuna kadar devam edecek.

Çiftçiler, diğer destekleme başlıkları için ise bugünden itibaren kayıtlı oldukları il veya ilçe müdürlüklerine başvurabilecekler.

Çiftçilere, 2020 üretim yılı içinde tarımsal üretimde bulunulan ÇKS'de kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak mazot ve gübre desteği sağlanacak.

Havzalarda, bu yıl fark ödemesi desteğine esas ürünleri üreten çiftçilerin destekten yararlanabilmeleri için 2020 üretim yılına dair ÇKS kayıtlarını, dane zeytin ve zeytinyağı fark ödemesi desteği hariç olmak üzere desteğe tabi ürüne ilişkin hasat dönemi öncesinde yaptırmış olmaları gerekecek.

Toprak analizi desteği ödemelerinde, parsel büyüklüğü asgari 50 dekar ve üzeri olan ÇKS'ye kayıtlı tarım arazilerinde, ilave her 50 dekara kadar bir analiz için toprak analizi desteği ödenecek.

Küçük aile işletmesi desteği

Tarımsal faaliyet yapılan toplam alanı 5 dekar veya altında olan, yaş çay ve fındık ürünleri hariç, açıkta veya örtüaltı ünitelerinde meyve, sebze, süs bitkisi ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapan gerçek kişi çiftçilere, 2020 üretim yılında küçük aile işletmesi desteği ödemesi yapılacak.

Organik tarım desteği, bu yıl hasadını gerçekleştirmiş, ürettiği ürüne ürün sertifikası düzenlenmiş ve belirlenen usul ve esaslara göre başvuru yapan çiftçiler için gerçekleştirilecek.

Belirlenen listedeki havzalarda, 2020 yılında yem bitkileri desteğine esas ürünleri üreten çiftçiler yem bitkileri desteğinden yararlanacak.

Susam ve yerfıstığını tüm havzalarda, desteğe esas diğer ürünleri ise "2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar" ekindeki listede yer alan havzalarda sertifikalı tohum kullanarak yetiştiren çiftçiler, sertifikalı tohum kullanım desteğinden faydalanacak.

ÇKS'ye kayıtlı arazilerde, yurt içinde üretilip sertifikalandırılan ve satışı gerçekleştirilen sertifikalı sınıfında aşılı ve aşısız fidanlar için adet başına sertifikalı fidan üretim desteği ödenecek.

Bu yıl destekleme uygulamalarında ayrıntıları verilen kayıt sistemlerine kayıtlı olmayanlar, tebliğde anılan destekleme ödemelerinden yararlanamayacak.

ÇKS'de kayıtlı olduğu il veya ilçe dışında başka yerden desteklemeye müracaat edenlerle, tebliğde belirtilen destekleme ödemelerinden faydalanmak için istenilen belgelerle süresi içinde başvuru yapmayanlar bu tebliğde anılan destekleme ödemelerini kullanamayacak.

Destekleme ödemeleri için gerekli finansman, belirtilen esaslar çerçevesinde, Bakanlık tarımsal destekleme bütçesinden karşılanacak. Ödemeler, Ziraat Bankasının ilgili şubelerinde daha önce çiftçiler adına açılmış veya açılacak hesaplara yatırılacak.

Gazete, Tohum, Tarım, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bitkisel üretime yönelik destekleme ödemelerinin şartları belirlendi - Son Dakika Ekonomi


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