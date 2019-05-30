Bitkisel üretimin 2019 yılında artacağı tahmin edildi

Bitkisel üretimin 2019 yılında bir önceki yıla göre artacağı tahmin edildi. Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK
), 2019 yılı bitkisel üretim birinci tahminini açıkladı. Buna göre; üretim miktarları, 2019 yılının ilk tahmininde bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 5,4, sebzelerde yüzde 2,7, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 5,8 oranında artış gösterdi. Üretim miktarlarının 2019 yılında yaklaşık olarak tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 67,9 milyon ton, sebzelerde 30,8 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde 23,6 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.
Tahıl üretiminin 2019 yılında bir önceki yıla göre artacağı tahmin edildi
Tahıl ürünleri üretim miktarlarının 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,1 oranında artarak yaklaşık 34,8 milyon ton olacağı tahmin edildi. Bir önceki yıla göre buğday üretiminin yüzde 2,5 oranında azalarak 19,5 milyon ton, arpa üretiminin yüzde 7,1 oranında artarak 7,5 milyon ton, çavdar üretiminin değişim göstermeyerek 320 bin ton, yulaf üretiminin yüzde 1,9 oranında artarak 265 bin ton olacağı öngörüldü. Baklagillerin önemli ürünlerinden yemeklik baklanın yüzde 1,6 oranında artarak yaklaşık 6 bin ton, kırmızı mercimeğin yüzde 22,6 oranında artarak 380 bin ton, yumru bitkilerden patatesin ise yüzde 9,9 oranında artarak 5 milyon ton olacağı tahmin edildi.
Yağlı tohumlardan soya üretiminin yüzde 14,3 oranında artarak 160 bin ton olacağı öngörüldü.
Tütün üretiminin yüzde 12,7 oranında azalarak 70 bin ton, şeker pancarı üretiminin ise yüzde 11,4 oranında artarak yaklaşık 21 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.
Sebze üretiminin 2019 yılında bir önceki yıla göre artacağı tahmin edildi
Sebze ürünleri üretim miktarının 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,7 artarak yaklaşık 30,8 milyon ton olacağı tahmin edildi. Sebze ürünleri alt gruplarında üretim miktarları incelendiğinde, yumru ve kök sebzelerde yüzde 14,1, meyvesi için yetiştirilen sebzelerde yüzde 1, başka yerde sınıflandırılmamış diğer sebzelerde ise yüzde 3,6 oranında artış olacağı öngörüldü. Sebzeler grubunun önemli ürünlerinden domateste yüzde 2,9, kuru soğanda yüzde 23,8, hıyarda yüzde 2 oranında artış, karpuzda yüzde 3,4, sivri biberde yüzde 1,4, patlıcanda yüzde 3,3 oranında azalış olacağı tahmin edildi.
Meyve üretiminin 2019 yılında bir önceki yıla göre artacağı tahmin edildi
Meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarının 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5,8 oranında artarak yaklaşık 23,6 milyon ton olacağı tahmin edildi. Meyveler içinde önemli ürünlerin üretim miktarlarına bakıldığında, bir önceki yıla göre elmada yüzde 6,8, şeftalide yüzde 5,5, kirazda yüzde 6, çilekte yüzde 4,3 oranında artış, yenidünyada ise yüzde 8,2 oranında azalış olacağı öngörüldü.
Turunçgil meyvelerinden mandalinanın yüzde 6,1 oranında artacağı, sert kabuklu meyvelerden antep fıstığının ise yüzde 58,3 oranında azalacağı tahmin edildi.
İncir üretiminde yüzde 7,3, muz da ise yüzde 18,1 oranında artış olacağı öngörüldü. - İSTANBUL